اليوم.. جلسة محاكمة حمزة زوبع و16 متهما في قضية «اللجنة الإعلامية»

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم حمزة زوبع و16 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي».

الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، قيام المتهمين حمزة سعد زوبع، حسام الدين عبدالرحمن، السيد فرج توكل، عماد البحيري، أمين يوسف، عبدالحكيم عامر، هشام متولي، إسلام علواني، إبراهيم سعيد، محمد أحمد، محمد محمد سعيد، صهيب سامي، محمد أبو زيد، طارق إبراهيم، علاء الدين فوزي، أحمد فوزي، ومحمد حسام، في الفترة من عام 2019 وحتي أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

استخدام القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية الهدف منها استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهم الأول حمزة زوبع تولى مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج، فضلا عن تولي المتهم الثاني حسام الدين عبدالرحمن، مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، والمتهم الثالث السيد فرج توكل، مسؤولية وحدة المونتاج بذات اللجنة، والمتهم الرابع تولي مسئولية وحدة المعلومات.

أما المتهم الخامس فتولي مسؤولية المكتب الإداري للتنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم، والمتهم السادس وحتى السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية كما انضموا للتنظيم موضوع الاتهام.