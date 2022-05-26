نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بضرب زوجته بـ«شومة» في الشرابية بعد قليل

تنظر محكمة جنح الأميرية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب بشومة وسكين في الشرابية، حيث جاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «وليد. س. أ»، أقدم في 13 مايو من العام الحالي، بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة، على ضرب زوجته المجني عليها «ماري. م»، عمدا محدثا إصابات بالغة في رأسها وجسدها، واعتدى عليها بعصا خشبية «شومة، وسكين»، ما أحدث إصابتها التي أعجزتها عن ممارسة أعمالها وأشغالها الشخصية لمدة اقتربت من 20 يوما.

سلاح أبيض ضمن أحراز القضية

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض «سكين»، وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عصا خشبية شومة، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة أو الضرورة المهنية.

محاكمة عاجلة

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة المتهم بالتعدي على زوجته في منطقة الشرابية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت له اتهاما بالاعتداء عليها بالضرب على زوجته وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وعصا خشبية «شومة».

مقطع فيديو لـ«سيدة الشومة»

وكان مقطع فيديو انتشر في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها موقع «فيس بوك»، لأحد الرجال وهو يضرب زوجته ضربا مبرحا من خلال استخدامه لعصا خشبية «شومة»، وأحد ذلك الفيديو جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا لما شاهدوه من ضرب مبرح من الزوج تجاه زوجته، وعرفت إعلاميا بـ«سيدة الشومة».

وأظهر مقطع الفيديو ضرب الزوج لزوجته في أجزاء مختلفة من جسدها أكثر من مرة، كما ضربها على الرأس مباشرة، وحاولت السيدة الهروب من زوجها أكثر من مرة لكنها فضلت، واستمر زوجها في العنف والضرب المبرح.