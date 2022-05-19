رئيس «العربية للتصنيع»: نضخ استثمارات جديدة بصناعة المركبات الكهربائية

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تكثيف جهود الهيئة لضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات الكهربائية بكافة أنواعها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للفريق عبدالمنعم التراس، اليوم، على هامش توقيع بروتوكول للتعاون المشترك مع مجموعة المصريين للاستثمار، وشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية.

رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة العمالة بمجال المركبات الكهربائية

وأضاف «التراس»، أن الهيئة ستعمل على رفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بما يحقق صالح المستهلك.

ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن توقيع البروتوكول اليوم للتعاون في تصنيع الدراجات الكهربائية بمختلف أنواعها، يتواكب مع جهود الدولة للتوجه نحو الطاقة الخضراء، وتقليل الانبعاثات، خصوصاً مع الاستعدادات المكثفة التي تجريها الدولة المصرية حالياً، لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال أحمد أبو هشيمة، مؤسس مجموعة المصريين للاستثمار، إن التعاون بين الجانبين بالإضافة للشركة الإماراتية، يُجسد تطور التعاون الصناعي بين دولتي مصر والإمارات، بما سيكون له أثر كبير في مجال صناعة النقل الذكي بمصر.

أبو هشيمة: الصناعة أحد أهم الحلول السحرية للأزمة الاقتصادية العالمية

وأضاف «أبو هشيمة»، في تصريحات له على هامش استقبال «التراس» له لتوقيع البروتوكول، أن الصناعة أحد أهم «الحلول السحرية» للأزمة الاقتصادية العالمية الجارية، موضحاً أن التعاون بين مجموعته، وكيان كبير بحجم الهيئة العربية للتصنيع بقدراتها التصنيعية المختلفة، وشركة برق الإماراتية الرائدة في مجال النقل الذكي والخدمات اللوجستية، سيمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني المصري.

وأشار إلى أن التعاون سيتضمن تصنيع دراجات كهربائية تستخدم بعضها بمجال توصيل الطلبات، مشيراً إلى أن هناك 600 ألف دراجة في مصر تستخدم في هذا المجال حالياً، وأنها تزيد سنوياً بمعدل 10% بسبب تزايد «البيع الإلكتروني».

وأوضح «أبو هشيمة»، إلى أن العربية للتصنيع وشركيها، يمكنهما تصنيع 100 ألف دراجة كهربائية خلال 18 شهر يستفيد منها السوق المحلي بمصر.