بُشرى للمقبلين على الزواج.. تخفيضات على «الموبيليا» بعد رمضان

يقول المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع هدوء سوق الأخشاب بعد انتهاء شهر رمضان، مؤكدًا على استمرار ارتفاع الطلب على شراء الموبيليا خلال موسم الصيف من قبل المقبلين على الزواج.

«حلمي»: تخفيضات وعروض بسوق الموبيليا

وأضاف «حلمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التخفيضات والعروض على قطع الأثاث في الوقت الحالي يتم طرحها من الورش والمصانع على «الاستوكات»، أوبضائع المخازن الموجودة، والتي يسهل بيعها بالسعر القديم.

الورش رفعت الأسعار بنسب أقل من زيادة التكاليف

وتابع «حلمي» قائلاً: «لأن المُصنِّع في النهاية لديه رغبة في بيع الأثاث الذي يصنعه، يضطر إلى رفع الأسعار بنسب أقل من زيادة تكاليف ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي تأكل جزء من هامش الأرباح».

خامات مستوردة من روسيا وأوكرانيا

وأشار رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إلى أنه جار البحث عن موردين للأخشاب أرخص سعرًا بعد ارتفاع السعر عالميًا على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن 30 إلى 40% من خامات «الأبلكاش» يتم توريدها من الدولتين.

كما نوَّه «حلمي» إلى أن مستلزمات إنتاج الأثاث ليست أخشاب فقط، وإنما يدخل في عملية التصنيع العديد من الخامات التي تمر بنفس أزمة سوق الخشب، وهي البلاستيك والنحاس وخامات أخرى يتم استيرادها، معبرًا بقوله: «صناعة الأثاث ليست أخشاب فقط، والمصانع بحاجه إلى عدم توقف عملية الإنتاج، وبالتالي يستمر شراء المواد الخام من الموردين والضغط على جانب الطلب».

التفتيش على الأسواق من الجهات الرقابية

طالب «حلمي» المسؤولين بالتفتيش على الأسواق، خاصة على تجار الأقاليم مثل «سوهاج» و«دمياط» وحتى «الإسكندرية»، وأنه لابد من مواصلة تحرك الجهات الرقابية لضبط الأسواق، بحسب قوله.