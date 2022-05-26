بدء التشغيل التجريبي لمركز تموين بورفؤاد المطور في بورسعيد

شهد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، اليوم الخميس، أولى خطوات التشغيل التجريبي لإدارة ومركز بورفؤاد التمويني المطور، والذي يعد المركز الثامن على مستوى محافظة بورسعيد.

6 شبابيك مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية

وتفقد وكيل تموين بورسعيد، سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وتجهيزات المركز الذي يضم 6 شبابيك مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ، وخاصة منطقة الجزيرة ومشروع الإسكان التعاوني الجديد ومساكن محمد علي ومعاشات الهيئة وسهل الطينة بشرق بورسعيد.

صرح خدمي موحد للتيسير على المواطنين

وأوضح وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن مركز بورفؤاد الجديد، وهو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يضم إدارة تموينية ومركز خدمة مواطنين في مكانٍ واحد للتيسير على المواطنين بمدينة بورفؤاد.

ويوجد مركز بورفؤاد الجديد في مدينة بورفؤاد في سوق محمد علي، ويضم صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلي، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تكييف وأجهزة كمبيوتر تواكب التطوير بكل ما له من مميزات، ليصبح خدمة متميزة تقدم للمواطنين بسهولة ويسر، ويقدم المزيد من الارتقاء بالأداء بما فيه مصلحة المواطن، والعمل على حل كافة المشاكل والمعوقات أثناء تأدية الخدمة.

كما يتيح جميع خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة ببطاقة التموين الذكية، من حيث تصنيف الخدمات والمتمثلة في «بدل التالف والفاقد وخصم أفراد وإضافة أفراد واستخراج بطاقة فصل اجتماعي - طلاق أو زواج»، فضلا عن استخراج بطاقة تموينية لأول مرة لمن تنطبق عليه الشروط، ويستقبل أيضًا نقل بطاقة تموينية من محافظة إلى أخرى أو إلغاء بطاقة.

وأشاد «ثابت» بالمركز وبمستوى العاملين فيه، وتعرفهم على منظومة العمل، مشددا على أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المراكز هي التيسير على المواطنين في أداء الخدمة التموينية المطلوبة بسهولة ويسر وفي وقت قصير.

ثمانية مراكز تموينية في بورسعيد

وأكد وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن المركز ينضم إلى المراكز التموينية السبع المطورة على مستوى المحافظة وهي: مركز خدمة بورفؤاد النموذجي ومركز الخدمات التموينية بحي الشرق ومركز الخدمات التموينية بحي المناخ والمركز النموذجي للخدمات التموينية في الـ5000 وحدة ومركز خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومركز الخدمات التموينية بحي الضواحي والجنوب ومكتب بورسعيد المميز للخدمات التموينية وإدارة ومركز بورفؤاد للخدمات التموينية الجديد.

وصرح «ثابت» بأن المراكز التموينية تأتي ضمن منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة بما يواكب رؤية مصر 2030.