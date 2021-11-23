وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية.. الشروط والمستندات المطلوبة

يبحث الكثير من الراغبين في الالتحاق بالعمل، عن وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أعلنتها الوزارة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، التي تتضمن وظائف قيادية في مديريات التموين في المحافظات المختلفة، على أن يكون آخر موعد للتقديم للوظائف المتاحة يوم 8 ديسمبر المقبل.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل وظائف وزارة التموين، والتي جرى إعلانها عبر الموقع الرسمي الخاص بها، والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم لها، التي جاءت كالتالي:

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة التموين

- مدير مديرية التموين والجارة الداخلية بمحافظة الأقصر.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

ويمكن الاطلاع على كافة الشروط المطلوبة لشغل وظائف وزارة التموين والمعلن عنها عبر الموقع الرسمي الخاص بها من هنـــــــــــــــا.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة التموين

على الراغب في التقديم لوظائف وزارة التموين بتسليم طلبات الوظائف للجنة تسلم وظائف وزارة التموين، خلال الفترة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، مرفقا بالطلب بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد ومختوم من جهة عمله.

تحذيرات وزارة التموين

كما يجب توضيح عدد من البيانات به، وتشمل «تاريخ ومحل الميلاد، التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، تاريخ التعيين، التدرج الوظيفي، القدرة على إجادة لغات أجنبية، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي، الخبرة النوعية والزمنية، الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث، الوظائف الإشرافية، الاجازات الخاصة ونوعها، الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر والتقدير، الجزاءات إن وجدت، تقارير الكفاية لأخر عامين، محل الإقامة، عدد 2 صورة شخصية، صورة بطاقة الرقم القومي، العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه».

ووجهت وزارة التموين تحذيرها للراغبين في التقدم للوظائف بأأنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد للوزارة بالبريد، واستبعاد الطلبات التي لم يتوفر بها الشروط الموجوده في الإعلان.