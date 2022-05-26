وكيل «خطة النواب»: عدم تشغيل الوحدة البيطرية بالكوم الأصفر إهدار مال عام

قدّم مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ونائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، طلب إحاطة ضد السيد القصير، وزير الزراعة، بشأن عدم تشغيل الوحدة البيطرية بناحية الكوم الأصفر بمركز طهطا بسوهاج، رغم انتهاء الأعمال الإنشائية وجاهزيتها لدخول الخدمة منذ أكثر من عام، فضلا عن عدم تقديم الخدمات البيطرية اللازمة للمزارعين ومربين الماشية والثروة الداجنة، بقرى ونحوع طما وطهطا وجهينة.

عدم تشغيل الوحدة البيطرية بالكوم الأصفر إهدار للمال العام

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ عدم تشغيل الوحدة البيطرية بناحية الكوم الأصفر، رغم تحمل الدولة عدة ملايين للإنشاء والتجهيز على أعلى مستوى، يعد إهدار للمال العام من جانب، وغياب الخدمات البيطرية اللازمة للمزارعين ومربين الثروة الحيوانية من جانب آخر.

«طما وطهطا وجهينة» تعاني قصورا في الخدمات البيطرية

وأوضح مصطفى سالم، أنّ قرى ونجوع الدائرة الرابعة، التي تضم «طما، طهطا، وجهينة»، تعاني قصورا في الخدمات البيطرية، وحرمان المزارعين والمربين من الخدمات المهمة التي كفلتها الدولة للجميع، خاصة في المناطق الريفية والزراعة.

عجز في ناتج الثروة الحيوانية

وتابع ونائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، أنّ الاستمرار في هذا القصور سيُحدث عجزا كبير في ناتج الثروة الحيوانية، ويؤثر بالسلب على المستوى الاقتصادي للأسرة الريفية، التي تعتمد على تربية الماشية والثروة الداجنة.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزير الزراعة، بسرعة التوجيه بتشغيل الوحدة البيطرية بناحية الكوم الأصفر، مع تدبير الكوادر الطبية البيطرية اللازمة لخدمة الأهالي مربي الماشية والثروة الداجنة، لتحقيق الهدف الرئيسي لإنشاء الوحدة، مع إيجاد حلول دائمة لتوصيل الخدمات لكل قرى ونجوع مراكز طهطا وطما وجهينة.