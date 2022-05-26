النقل تبدأ التشغيل التجريبي دون ركاب لأول قطار تالجو إسباني فاخر

أعلنت وزارة النقل، بدء التشغيل التجريبي دون ركاب لأول قطارات تالجو الأسبانية الفاخرة، على خط (القاهرة - الإسكندرية)، يعقبها تشغيله تجريبا دون ركاب على خط (القاهرة - أسوان)، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير الشامل، لجميع عناصر منظومة السكك الحديدية، والتحديث والتدعيم المستمر لأسطول الوحدات المتحركة بعربات حديثة، تقدم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

توريد 7 قطارات تالجو

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ القطار هو الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو، سيتم توريدها من الشركة الإسبانية، بواقع 6 قطارات جرى التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو، وقطار واحد تورده الشركة كـ«هدية» للشعب المصري، موضحا أنّ كل قطار يتكون من 15عربة «5 درجة اولى، 8 درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى»، إضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

نقلة نوعية هائلة في قطارات السكة الحديد

وأضاف أنّ القطارات ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، كما تشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر، حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة، وتمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم / ساعة، فضلا عن وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، ما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، إضافة إلى كراسي مخصصة لذوي الهمم، وشاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى، ومركزية بعربات الدرجة الثانية.

واي وفاي ونظام إنذار حريق بالقطارات الجديدة

وتابع أنّ القطارات يوجد بها WIFI، ونظام إنذار حريق، للحفاظ على سلامة الركاب، إضافة إلى دورات مياه بأحدث تصميم، وأخرى مخصصة لذوي الهمم، وكاميرات مراقبة، وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

يذكر أنّ شركة تالجو الإسبانية، من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات، وحققت نجاحا كبيرا في استمرارية التشغيل حتى وقتنا الحاضر.