«سلامتك تهمنا».. حملة وزارة النقل لعدم إلقاء القمامة في حرم السكة الحديد

تواصل وزارة النقل والمواصلات بإطلاق حملتها التوعوية للمواطنين، «سلامتك تهمنا»، وهي حملة تناشد بها الهيئة القومية للسكك الحديدية للمسافرين، بعدم القاء النفايات والمخلفات والقمامة على أشرطة السكة الحديد، أو في حرم محطات القطارات، نظرًا لما ينتج عنها من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين، مما يؤدي إلى إتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل سير حركة القطارات بشكل عام، وأيضًا أضرار بالبيئة والصحة بشكل عام.

إهدار للمال العام

وناشدت الهيئة القومية للسكة الحديد التابعة لوزارة النقل والمواصلات، المواطنين بفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، بالحفاظ على نظافة قضبان السكة الحديد وعدم إلقاء النفايات والمهملات عليه، أو في حرم السكة أو أرصفة محطات القطارت، لأنها قد تكون سببًا في حدوث حرائق هائلة وحوادث، تؤدي إلى خسارة أرواح المواطنين وإتلاف المال العام، مما يؤدي إلى تعطيل سير منظومة القطارات وعمل أضرار بالبيئة، وتشويه المظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة القطارات للوجهين القبلي والبحري، وذلك بعد التطوير الشامل والنقلة الكبيرة التي شهدتها السكة الحديد المنعكسة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

القطارت والسكة الحديد ملكية الشعب

كما أشارات الهيئة القومية للسكك الحديدية، إلى أن القطارت والمحطات ملكية عامة للشعب، والحفاظ عليهما مسؤولية مشتركة بين المواطنين والهيئة التي تعمل على تنفيذ مشروعات تحسين الخدمات المقدمة، وتقديم كافة سبل الراحة للركاب خلال سفرهم، عبر أشرطة السكة الحديد، لذا تشدد وزارة النقل والمواصلات الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرافق السكة الحديد، والتي قد تسبب في أضرار وخيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكة الحديد.

وتحرص هيئة السكة الحديد على تعقيم وتطهير عربات القطارات بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللوقاية من تفشي الوباء، والحفاظ على سلامة وأرواح الركاب، كما أن هناك دائمًا غرفا لمتابعة حركة سير القطارات لحظة بلحظة للتأكد من انتظام سير المنظومة بشكل سليم.