النقل العام: التخلص من الأوتوبيسات الملوثة للبيئة بالقاهرة في 2026

أعلن اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه بنهاية عام 2026 ستكون كل أوتوبيسات هيئة النقل العام بالعاصمة صديقة للبيئة، بعد الانتهاء من كل الأوتوبيسات التي تعمل بالسولار، وتحويلها إلى أوتوبيسات تعمل بمحركات الغاز الطبيعي، للحد من التلوث داخل القاهرة، والحفاظ على سلامة المواطنين، مع الحد من أي إزعاج للركاب بسبب المحركات.

وقال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه سيتم إضافة دفعة أوتوبيسات تعمل بالكهرباء خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين الخدمة للمواطنين، حيث تخدم الهيئة نحو 1.5 مليون راكب يومياً، بمحافظات القاهرة الكبرى.

لا مساس بتذاكر النقل العام

وأضاف «رزق» أن تذاكر أوتوبيسات النقل العام لن يتم المساس بها، حيث لا توجد أية زيادات في أسعار التذاكر، حيث تعمل الأوتوبيسات بالسولار، ولم تحدث أية زيادة في سعر الوقود باستثناء البنزين فقط، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تطوير أسطولها لتقديم خدمة أفضل للركاب، بالتعاون مع الجهات المختصة.

5 محطات للغاز الطبيعي

وأوضح أن هيئة النقل العام، بالتنسيق مع الجهات المختصة من وزارة البترول، بصدد إنشاء محطات جديدة للغاز الطبيعي في 5 مواقع، لتغطية أوتوبيسات الهيئة التي تعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك 50 أوتوبيساً تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، وهي حالياً داخل الورش، تشهد أعمال التطوير وتركيب المحرك ورفع كفاءتها على أعلى مستوى من طلاء وتغيير المقاعد.

وكشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية أن المرحلة الأولى لتحويل الأوتوبيسات للعمل من السولار إلى الغاز الطبيعي، تشمل 377 أوتوبيساً تتبع لهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، تتكلف نحو 200 مليون جنيه، وكل خطة التطوير لتحويل الأوتوبيسات صديقة للبيئة تشمل 2226 أوتوبيساً، تتكلف نحو 1.2 مليار جنيه، بحيث تكون كل الأوتوبيسات غير ضارة بالبيئة، ولا يصدر عنها أية انبعاثات أو ملوثات، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.