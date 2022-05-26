«الصحة العالمية» تكشف حقيقة قرار الإغلاق بين الدول بسبب جدري القرود

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إنّ المنظمة حتى الآن لا توصي بأي غلق أو إجراءات استثنائية بسبب مرض جدري القرود، موضحة أنّه مرض محدود ولا يحتاج إلى غلق كجائحة فيروس كورونا، وهناك عمليات ترصد لمعرفة الحيوان سبب المنشأ.

اختبار PCR للكشف عن جدري القرود

وأضافت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي تعقده منظمة الصحة العالمية حاليا، بشأن ظهور مرض جدري القرود، أنّ الاختبار المعملي «بي سي أر»، هو المفضل للكشف عن الإصابة بمرض جدري القرود من عدمه نظرًا لدقته وحساسيته، موضحة أنّ العينات التشخيصية لجدري القرود، يجب أن تكون من التقرحات الجلدية للمريض «الحلق، السوائل، الحويصلات، البثور، والقشور الجافة».

وأكدت الدكتورة رنا الحجة، أنّ التعامل مع فيروس كورونا يختلف عن مرض جدري القرود: «لا نتوقع أن يتحول مرض جدري القرود إلى جائحة كفيروس كورونا، كما لا نتوقع أن يحتاج إلى إجراءات شديدة كفيروس كورونا، الذي ينتشر بسرعة كبيرة».

وضع جدري القرود في إقليم شرق المتوسط

وتعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا الآن للكشف عن وضع جدري القرود، ومدى الاستجابة له في إقليم شرق المتوسط، في إطار حرص المنظمة على صحة وسلامة المواطنين، بعد تسجيل عدد من دول المنطقة بعض الحالات المصابة بالمرض.

ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.