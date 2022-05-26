منظمة الصحة العالمية: جدري القرود ينتقل عبر العلاقة الحميمة

سلطت منظمة الصحة العالمية في تقرير عبر موقعها الرسمي، الضوء على مرض جدري القرود ومعدلات انتشاره في العالم، وفي هذا السياق تحدثت المنظمة عن طرق انتقال المرض بين الأفراد، وكذلك قدمت مجموعة من النصائح بشأن طرق الوقاية من الفيروس الذي يثير قلق العالم.

وتحدثت المنظمة الدولية عن نحو 269 حالة حول العالم بمرض جدري القرود، الذي كانت الإبلاغ عن أول حالة به خلال الفترة الأخيرة في بريطانيا، حيث ظهرت الأعراض على شخص كان عائدا من دولة نيجيريا في قارة أفريقيا، إذ تعد تلك القارة هي الموطن الرئيسي للفيروس.

انتقال مرض جدري القرود عبر العلاقة الحميمة

وفي هذا السياق، قالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن الإصابة بمرض جدرى القرود إذا كان لدى الشخص أي اتصال جسدي وثيق مع شخص تظهر عليه الأعراض، وهذا يشمل اللمس والتعامل وجهًا لوجه.

وقالت كذلك إنه يمكن أن ينتشر جدري القرود أثناء الاتصال الوثيق من الجلد إلى الجلد أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، بما في ذلك التقبيل واللمس والجنس الفموي.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص تظهر عليه الأعراض الخاصة بمرض جدري القرود.

طرق الوقاية من مرض جدري القرود

وتحدثت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي عن أهم الوسائل التي يجب الالتزام بها ليقي الشخص نفسه من الإصابة بمرض جدري القرود وكذلك يقي الآخرين، وفي مقدمة تلك الوسائل العزلة في المنزل والتحدث إلى طبيب مباشرة إذا كان لديك أعراض.

ودعت إلى تجنب ملامسة الجلد للجلد أو الوجه للوجه، بما في ذلك الاتصال الجنسي مع أي شخص تظهر عليه الأعراض، ودعت كذلك إلى تنظيف اليدين والأشياء والأسطح التي تم لمسها بانتظام.

المنظمة تدعو إلى عدم وصم المصابين بجدري القرود بأي إساءة

من بين النصائح التي قدمتها منظمة الصحة العالمية أيضا أن يرتديِ الشخص قناعًا إذا كان على اتصال وثيق بشخص يعاني من أعراض مرض جدري القرود.

وفي ختام هذا التقرير، حذرت منظمة الصحة العالمية من توجيه أي وصم للناس أو إساءة للمصابين بمرض جدري القرود، قائلة إن هذا ليس أمرا مقبولا، موضحة أنه يمكن لأي شخص أن يصاب بجدرى القرود أو ينقله، بغض النظر عن ميوله الجنسية.