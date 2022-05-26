عاجل.. مؤتمر مهم لـ«الصحة العالمية» بشأن جدري القرود بعد قليل

تعقد منظمة الصحة العالمية، بعد قليل، مؤتمر مهما، للحديث عن وضع جدري القرود، ومدى الاستجابة له في إقليم شرق المتوسط، في إطار حرص المنظمة على صحة وسلامة المواطنين، بعد تسجيل عدد من دول المنطقة بعض الحالات المصابة بالمرض.

المتحدثون في مؤتمر الصحة العالمية

من المقرر أن يتحدث كل من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لهاب بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

الصحة تكشف موقف مصر من جدري القرود

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية، قالت إن أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس جدري القرود، هي السيدات الحوامل والأطفال، واستعرضت أعراض المرض، موضحة أنها تبدأ بارتفاع درجة الحرارة، إسهال، صداع، ظهور طفح جلدي على الوجه، وبعد مرور 3 أيام، يظهر طفح الجلدي على باقي أجزاء الجسم.

وطالبت الصحة، المواطنين في حال ظهور أي أعراض مما ذكرت، بضرورة التوجه إلى مستشفيات الحميات فورا، مشيرة إلي أهمية التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 105 أو من خلال منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقبال جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالمرض، والرد عليها من مصادرها الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة، رفع درجات الإستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، وغيره من الأمراض المعدية كمرض جدري القرود، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلى لحظة بلحظة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.