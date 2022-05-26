الصحة العالمية: سجلنا 157 حالة مصابة بجدري القرود.. والوضع يتطور بسرعة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن المنظمة سجّلت 157 حالة مصابة بمرض جدري القرود على مستوى العالم، وحالة واحدة في دولة عربية، وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، أن المنظمة تسعى للسيطرة على مرض جدري القرود قبل زيادة انتشار المرض وفيروس كورونا منح المنظمة خبرة كبيرة.

طرق انتقال مرض جدري القرود

وكشف «المنظري»، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الصحفي للمنظمة، عن طرق انتقال مرض جدري القرود، مشيرا إلى أن من بينها الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالمرض، لافتا إلى أن جدري القرود حيواني المنشأ، وعلى الدول معرفة طريقة التشخيص وعلاج الأعراض، وعلى المواطنين الرجوع للمصادر الموثوقة لمعرفة المزيد عن أعراض المرض، موضحا أن الوضع يتطور بوتيرة سريعة من خلال رصد الحالات.

تسجيل إصابات في دول شرق المتوسط

وتعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا للكشف عن وضع جدري القرود، ومدى الاستجابة له في إقليم شرق المتوسط، في إطار حرص المنظمة على صحة وسلامة المواطنين، بعد تسجيل عدد من دول المنطقة بعض الحالات المصابة بالمرض.

ومن المقرر أن يتحدث كل من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لهاب بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.