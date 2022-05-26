شاهيناز تشدو بـ«ولا أول مرة» و«ادفع اللي عليك» عبر أنغامي

طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتين جديدتين وهما «ولا أول مرة» وأغنية «ادفع اللي عليك» عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق «أنغامي».

شاهيناز تتعاون مع محمد غريب

أغنية «ولا أول مرة»، كلمات وألحان محمد غريب، وتوزيع آدم حسين.

يقول مطلع الأغنية:

ولا أول مرة أحب ولا أول مرة أعشق

عديت بحور الحب وإزاي في بحرك أغرق

بحرك غريق وماله قلبي جريء يحلاله

يعوم في بحر الشوق من غير مركب ولا طوق

شاهيناز تطرح أغنية ادفع اللي عليك

الأغنية الثانية بعنوان «ادفع اللي عليك»، كلمات وألحان محمد غريب، وتوزيع آدم حسين.

ويقول مطلع الأغنية:

ادفع اللي عليك وتعالى افتح حساب

زمنك أهو دار عليك واهو جيه يوم الحساب

خيانة 3 مرات وجرح بالعشرات عندك في اللستة كمان

وجع ودموع وآهات ادفع

ادفع يالا ادفع اللي عليك

كانت المطربة شاهيناز قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "كنت حلفت" من ألبومها الجديد «حياتي أحلى» على عدد من المنصات الإلكترونية وعلى اليوتيوب وهي من كلمات مصطفى الريدي وألحان وتوزيع آدم حسين.

يذكر أن آخر أعمال المطربة شاهيناز، حيث فاجأت الجمهور بظهورها ضيفة شرف فى أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «حكايتى مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا» الذي يتم عرضه على قناة «Dmc» الفضائية.

وظهرت شاهيناز كضيفة شرف في الحلقة، حيث أنها جسدت دور فتاة ابنة صديق أحمد خليل، وتذهب إلى معرض السيارات الذى يتملكه من أجل محاولة بيع سيارتها وشراء أخرى.