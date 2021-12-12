شاهيناز جيل تحيي ذكرى ميلاد الهندي الراحل سيدهارت شوكلا.. صورة بجناحين

أحيت المطربة الهندية شاهيناز جيل، ذكرى ميلاد حبيبها الفنان الراحل سيدهارت شوكلا، الذي كان من المفترض أن يتم عمره الـ 41 عاما اليوم، حيث إنه من مواليد 12 ديسمبر 1980.

واكتفت المطربة الهندية شاهيناز جيل، بإحياء ذكرى حبيبها الراحل سيدهارت شوكلا بصورة له بجناحين، دون كلام أو تعليق على الصورة عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

قصة حب شاهيناز جيل وسيدهارت شوكلا

قامت المطربة شاهيناز جيل، بعمل أغنية خصيصا لسيدهارت شوكلا، في أكتوبر الماضي، تعبيرا منها عن افتقاده واشتياقها له، تحت اسم «هل أنت هنا».

كانت قصة حب سيدهارت وشاهيناز، من أكبر قصص الحب في الهند، كما أنها أوضحت معدنها الأصيل، بعد وفاته، وعانت كثيرا من بعد وفاته، وكانت بداية معرفتهم ببعضهما البعض، خلال مشاركتهما في برنامج الواقع «بيج بوس» بالموسم الـ 15.

رحل الفنان الهندي سيدهارت شوكلا، يوم 2 سبتمبر الماضي 2021، إثر نوبة قلبية مفاجئة، وانتقل إلى المستشفى والتقط أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفى.

كاميا بنجابي: في ذكرى ميلاد شوكلا.. سوف احتفل بميلادك دوما

وأحيت الفنانة الهندية كاميا بنجابي، ذكرى ميلاد شوكلا حيث قامت بنشر صورة له معلقة: «العام الماضي في مثل هذا اليوم، أخبرتك عقبال 80 عام، ولكن انتهى عمرك قبل الـ 80، لكنني سأحتفل بعيد ميلادك دوما».. وتابعت: «أنه عيد ميلاد صديقي يا رفاق».

حقق الفنان الهندي سيدهارت شوكلا، شهرة واسعة في عالم الدراما الهندية، فضلا عن نجاحه ببوليوود، عندما شارك في الفيلم الشهير «هامبتي شارما كي دولهانيا»، مع فارون دهاوان و عاليا بهات، وشارك في عدة برامج هندية تليفزيونية، وأبرزها «بيج بوس» بنسخته الـ 15، وفاز باللقلب، وأيضا برنامج المخاطر الهندي، وإينديا جوت تالنت».