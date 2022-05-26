أزهري يوضح سنن الأضحية الصحيحة عن النبي ودعاء الذبح

كشف الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، سنن الأضحية الصحيحة عن النبي التي يسن للمضحي فعلها عند الأضحية في عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى «فصلي لربك وانحر»، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وكبر ووضع رجله على صفاحهما».

دعاء ذبح الأضحية

وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يسن للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه، أما إذا تعذر عليه الذبح بنفسه فله أن يوكل غيره، ويستحب له أن يشهد الذبح، وإن لم يستطع، فله أن ينيب غيره، ويجوز توكيل الصبي، أو المرأة الحائض، مع كراهة توكيل الصبي ، كما يسن للمضحي أن يدعو بالدعاء المأثور عند الذبح، الوارد عن النبي: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين»، واستحب الشافعية التكبير ثلاث مراتٍ، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء بالقبول، أما الحنابلة، فقالوا بأن للمضحي قول: «بسم الله والله أكبر».

سنن الأضحية الصحيحة عن النبي

وأوضح محود الصاوي، أنه يسن عند اختيار نوع الأضحية ذهب أهل العلم أن الأضحية الجائزة تكون من الغنم، أو البقر، أو الإبل، ويفضل أن تكون من الغنم، ولا تجوز في غير هذه الأنواع الثلاثة، ووزن الأضحية يستحب من المضحي اختيار الأضحية الحسنة السمينة، إذ أنها من شعائر الله، قال تعالى: «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب»، و قال ابن عباس رضي الله عنهما: «تعظيمها: استسمانها، واستعظامها، واستحسانها، ولأن ذلك أعظم لأجرها، وأكثر لنفعها».

طريقة ذبح الأضحية الصحيحة عن النبي

وأشار «الصاوي»، إلى أنه يسن في طريقة ذبح الأضحية أن تساق الأضحية إلى الذبح سوقا جميلا لطيفا، وليس عنيفا، ويسن حد السكين قبل الذبح، ويكون بعيدا عن الأضحية، لعدم تعذيب الأضحية أثناء أو قبل الذبح، إذ حث النبي على الإحسان في كل شيءٍ، فقال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته»، أما موضع الأضحية عند الذبح يستحب ذبح الأضحية وهي مضطجعة، على جانبها الأيسر، ذلك إن كانت من الغنم، أو البقر، لأن ذلك أرفق، أما إن كانت من الأبل، فتنحر وهي قائمة، مع ربط ركبتها اليسرى، ويسن استقبال القبلة عند الذبح سواء من الذابح أو الذبيحة

سنن وقت الأضحية وتقسيمها

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر، إن سنن وقت الذبح يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، أو بعد مضي الوقت الذي تؤدى به الصلاة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، ويسن تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام قسم للفقراء والمساكين وقسم للأصدقاء والأقارب، وقسم للمضحي وأسرته.