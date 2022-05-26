الشباب والرياضة في أسيوط: 75% نسبة التنفيذ بمشروعات «حياة كريمة»

قال الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إنّ المحافظة تضم 11 وحدة محلية، استفادت 7 وحدات من مشروعات المبادرات الرئاسية «حياة كريمة»، أي بنسبة تفوق 50% من الوحدات، ويتم تطوير 82 مركزا للشباب ما بين إنشاء مراكز جديدة ومراكز شباب كانت موجودة ولم يكن فيها مقرات إدارية، بالإضافة إلى الإحلال والتجديد.

وأضاف «عبدالوكيل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «ننشئ في مبادرة حياة كريمة ملاعب جديدة بالمراكز، بواقع 13 ملعبا خماسيا إنشاء جديد و16 ملعبا قانونيا نجيلة بأسوار وإضاءة، بالإضافة إلى تطوير الملاعب القائمة».

اهتمام كبير من المحافظ

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، أنّ المحافظ يهتم بمشروعات حياة كريمة ويعقد اجتماعات بشكل أسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والمعوقات الموجودة، حيث يتم تذليلها فورا.

ولفت الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إلى أنّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتابع مراكز الشباب ومستوى تجهيزها ولا يكتفِ بهذا الأمر، إذ يوجه بشكل مستمر، بتطوير البرامج والأنشطة التي تخدم الأهالي في القرى.

لا تقصير في مواعيد التسليم

وأردف أحمد عبدالوكيل: «لا تقصير في مواعيد التسليم، ووصلنا إلى نسبة تنفيذ 75%، وفي الفترة المقبلة سننتهي من 25%، فالمحافظ لا يسمح بأي خلل في التنفيذ، إذ يتابع المواقع بنفسه».