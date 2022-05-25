توريد 121 ألف طن قمح لصوامع أسيوط منذ بداية موسم الحصاد

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن كمية محصول القمح المحلي الموردة حتى الآن يبلغ 121 ألفا و72 طنا و484 كيلوجرام بالشون والصوامع المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة، على أن تستمر عمليات استقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2022، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.

ولفت «سعد» إلى متابعته اليومية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للقرى والنجوع والصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة.

تقديم كافة التسهيلات للمزارعين

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ خطوات جادة لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين ويكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولاً بأول لزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، موضحاً أن سعر الأردب بلغ 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقاً لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.

إصدار تراخيص لنقل الأقماح خارج المحافظة

وأكد محافظ أسيوط على تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم، على أن يتم التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها، وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون، على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية وإثباتها في سجلات حركة مركز التجميع.

230 ألف فدان حجم المساحة المنزرعة

وقالت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان، حيث يبلغ كمية المستهدف 403 آلاف طن.

يأتي ذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر.