محافظ أسيوط يناقش خطة هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إقامة مدارس جديدة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة المدارس القائمة بالفعل، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصاً على مستقبلهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقاءه مع اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

مناقشة خطة هيئة الأبنية

وتناول اللقاء مناقشة خطة هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة داخل المحافظة ومنها الإنشاءات الجديدة والإحلال الكلي والجزئي لتوسعات المدارس واستعراض نسب ومعدلات الانجاز والتنفيذ في المدارس الجاري إنشاؤها وموقف الأراضي الجاري تخصيصها لإنشاء مدارس جديدة لحل مشكلة الكثافات وتعدد الفترات لاستيعاب زيادة عدد التلاميذ والطلاب، بالإضافة إلى مناقشة خطط الصيانة الدورية بمدارس المحافظة.

وثمن محافظ أسيوط التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري عبدالله، رئيس الهيئة، في دعم احتياجات المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى ونجوع المحافظة لتوفير ومناخ تعليمي جيد بهذه القرى، مؤكدًا أن أسيوط تعد من المحافظات الرائدة في إنشاء المدارس الجديدة.

توفير أراضٍ فضاء لإقامة مدارس

ووجه المحافظ بتوفير أراضٍ فضاء تصلح لإقامة مدارس في مختلف المراكز والمدن، في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الأبنية التعليمية والزراعة والوحدات المحلية لتذليل العقبات وتوفير الأراضي وإنهاء الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات طبقًا لخطة التوسع في إنشاء المدارس بالقرى الأكثر احتياجا، موجها بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية والمواعيد الزمنية لنهو المشروعات.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، إنه تم تنفيذ عدد 99 مدرسة ضمن خطة 2021/2022 بواقع 1546 فصلا دراسيا بإجمالي تكلفة 468 مليونا و867 ألف جنيه، حيث تتم الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية مع مراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء، بالتنسيق مع كل الهيئات تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الهيئة تماشيًا مع توجهات الدولة لإنشاء والتوسع في المدارس الجديدة لتقديم تعليم جيد للطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.