دعم «مياه أسيوط» بمعدات جديدة بقيمة 17.5 مليون جنيه

تفقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال تعزيز الحملة الميكانيكية بـ13معدة ثقيلة للارتقاء بكفاءة الأداء المقدم من حفر وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي، وسرعة معالجة أعمال الطوارئ دون الإخلال بكفاءة الأداء الخدمي المقدم للمواطنين، فضلًا عن الاستعانة بمثل هذه المعدات في تنفيذ خطة صيانة وتطهير الشبكات، تلك الخطة الدورية التي تنفذها الشركة لغرف ومطابق وخطوط الصرف الصحي ضمانًا لسلامة أداء المحطات واستيعابها للطاقات التصريفية، وإطالة عمرها الافتراضي وحمايتها من الأعطال والانفجارات الناجمة عن حدوث انسدادات.

الحملة الميكانيكية

وتابع هشام درة مع مسؤولي الحملة الميكانيكية بالشركة مدى جاهزية معدات الحملة الميكانيكية، مع حصر كافة المعدات التي تستلزم عمل إحلال وتجديد وإعادة تأهيل حرصًا سلامة أصول الشركة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها في الارتقاء بكفاءة الأداء الخدمي المقدم للمواطنين.

خطة الإحلال والتجديد

وصرح «درة»، بأنه طبقًا لخطة الإحلال والتجديد المنبثقة من العام المالي الحالي 2022، جرى دعم منظومة الحملة الميكانيكية طبقًا لأوامر التوريد بـ4 سيارات مدمجة ، وحفارين على عجل، و6 لوادر حفارات بتكلفه إجمالية 17.5 مليون جنيه، استعداد لتدعيم كل منطقة من مناطق الشركة بعدد من المعدات تحقيقًا للاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة الإمكانات المادية، وتجهيزها بأسطول ميكانيكي خاص بها لمواجهة أي طارئ يحدث بالمنطقة.