«قوة مصر الناعمة».. ذكرى وفاة فايزة كمال الملائكي لدراما التسعينات

في مثل هذا اليوم، رحلت فنانة صاحبة أعمال مميزة، تركت بصمة في تاريخ الدراما، وظهرت موهبتها بقوة مع خطواتها الأولى في عالم الفن، هي الفنانة فايزة كمال، حيث وُلدت في مطلع يناير عام 1962م في الكويت لأبوين مصريين.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «قوة مصر الناعمة.. فايزة كمال الملائكي لدراما التسعينات».

البداية مع عالم الفن

وعاشت فايزة كمال في الكويت لأكثر من 20 عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس الكويت، وكانت بدايتها في الفن مع تقديمها للمعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت في أول أعمالها وهي في السنة الأولى، فقدمت مسلسلا تاريخيا حمل اسم «العدل والتفاح».

أعمال فنية مميزة

وشاركت فايزة كمال في المسلسل أمام مديحة كامل وعبدالله غيث، ثمّ قدمت مع المخرج سامي محمد علي «وتاه الطريق»، ثم ظهرت في فيلم «الطائرة المفقودة»، وفي الثمانينيات أصبحت واحدة من ألمع نجمات جيلها، وشاركت في أعمال مهمة مثل المال والبنون، والإمام الشافعي وأم الصابرين وملكة في المنفي وأولاد الأكابر والإمام الغزالي وحكايات البنات ونافذة على العالم.

وظلت فايزة كمال لثلاثين سنة متواصلة نجمة متربعة في قلوب محبيها، حتى مرضها ووفاتها لترحل محاطة بحب الجمهور، بعد ما ارتبطت ذاكرتها مع جيل التسعينيات، إذ كانت الأعمال الدرامية المصرية مميزة آنذاك وتساعد الفنانين على إظهار موهبتهم، وكان الجمهور مرتبطا بهم كثيرا.