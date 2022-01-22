من هو زوج فايزة كمال المهدد بالطرد من بيته؟.. منح منير لقب «الكينج»

تصدرت قصة المخرج مراد منير زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته بأنه أصبح مهددًا بالطرد من منزله بعد رفض مالكة العقار تلقي الإيجار منه، بحسب قوله.

وأكد المخرج مراد منير، من خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مالكة العقار الذي أستأجره هو وزوجته الفنانة الراحلة امتنعت عن حصولها على الإيجار وأقامت دعوى قضائية انتهت بحصولها على الشقة.

ودوّن المخرج مراد منير عبر حسابه: «سيادة الرئيس.. أتوجه إليك كأحد أبنائك، أنا الفنان مراد منير أبلغ سيادتك أنه سيتم طردي من الشقة التي استأجرتها أنا وزوجتي الراحلة فايزة كمال منذ 8 سنوات، وسأصبح أنا وعفشي في الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ مني الإيجار وكسبت قضية طردي».

وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن المخرج المسرحي الذي قدم عددًا من الأعمال المهمة.

أخرج عددًا من المسرحيات البارزة

رغم أن المخرج مراد منير بدأ حياته الفنية كممثل شاب على مسرح الجامعة، إلا أنه فضل العمل في مجال الإخراج وأضاء المسرح بالعديد من الأعمال المسرحية التي حققت نجاحًا كبيرًا وشاهدها العديد من الأجيال وأثرت في ثقافات الكثير، من ضمنها «الملك هو الملك»، و«منين أجيب ناس»، و«الشحاتين»، و«لولي»، و«الدخان»، و«الأيام المخمورة».

تسبب في منح محمد منير لقب «الكينج»

وفي لقاء سابق أشار المخرج مراد منير عندما حل ضيفًا على برنامج «ونقول كمان»، على فضائية «النهار»، إلى أنه كان سببًا في منح الفنان محمد منير لقب «الملك» أو «الكينج» كما أشتهر بين جمهوره بعدما أخرج الأول مسرحية «الملك هو الملك»، والتي عرضت في عام 1988، وهو عمل مسرحي وتركيبة درامية أخذت طابعًا غنائيًا شارك فيها أيضًا شاعر العامية أحمد فؤاد نجم.

تتلمذ على يد الفنان محمود ياسين

وتابع خلال اللقاء نفسه، أنه بدأ مسيرته الفنية وتتلمذ على يد الفنان الراحل محمود ياسين الذي تولى رعايته في بدايات حياته بعد أن تخرج في كلية الحقوق ورسب في اختبار التمثيل أمام الفنان سعد أردش، مؤكدًا أنه اطلع على 50 عرضا مسرحيا مختلفا وناقشه فيه، رغم أن الاختبار الفني الذي خضع له كان في اللغة العربية.