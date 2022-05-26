بير العفاريت.. تفاصيل العثور على جثة ربة منزل في «خرابة» بسوهاج

منزل مهجور، يشتهر بين أهالي قرية «التابة» التابعة لمركز العسيرات في سوهاج باسم «الخرابة أو بير العفاريت»، عثر الأهالي على جثة لربة منزل ملقاة، كان الأمر مفزعا خاصة أن الجثة تم العثور عليها في مكان معروف بين الأهالي بأنه مسكون بالجن والعفاريت ويطلقون عليه اسم «بير العفاريت».

جثة مخنوقة

المعاينة التي أجرتها المباحث لمسرح الحادث كشفت أن الجثة لربة منزل بالقرية تدعى «و. ط» 43 سنة، تقيم بمفردها، وهناك آثار خنق حول عنقها، وإصابات أخرى ناتجة عن ضربات، وكدمات، فتم إخطار قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، الذي كلف بتشكيل فريق من المباحث لكشف غموض الجريمة.

وحسب شهود عيان استجوبتهم مباحث سوهاج فإن الخرابة التي عثر على الجثة بها مجاورة لمنزل القتيلة، وتبين أن الجثة تم إلقاؤها من أعلى منزلها المجاور للخرابة، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن مسجل خطر يدعى «س.ا» 39 سنة، تسلل إلى منزل المجني عليها وقتلها خنقا لسرقة مصوغاتها ثم ألقاها من أعلى منزلها في الخرابة.

مسجل خطر

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم بمنزل مجاور لمنزلها «مهجور وغير مأهول بالسكان»، وتوصلت جهود فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا له معلومات جنائية مقيما بدائرة المركز.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث تسلل لمنزل المجني عليها بغرض سرقتها ولدى مشاهدتها له قام بالتعدي عليها بالضرب فأودى بحياتها واستولى على مصوغاتها الذهبية، ثم قام بإلقاء جثتها من سطح منزلها للمنزل المجاور «محل العثور عليها»، وأضاف ببيعه المسروقات لمالك محل مصوغات، مقيم ببندر جرجا «حسن النية »، وتم ضبط المسروقات لدى الأخير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.