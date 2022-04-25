الأمن العام يحرر طفلاً خطفه أولاد عمه لابتزاز والده

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل اختطاف مسجلين خطر فى المنيا لنجل ابن عمهما، لإجباره على طلب فدية، حيث تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير، من التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم، وتحرير الطفل.

وذكرت التحريات أن أحد المواطنين أبلغ مركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا، بقيام نجلَى عمومته (بائعَى ملابس، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) باختطاف نجله، لوجود خلافات مالية بينهم، وتلقيه اتصالاً من الهاتف الخاص بأحد المتهمين أخبره خلاله نجله المذكور أنه برفقتهما، وأنهما يرغبان فى الحصول على مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكّل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنيا، لصحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين المذكورين بالاشتراك مع «مُزارع»، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، حيث اتفقوا فيما بينهم على خطف المجنى عليه، ومساومة والده للحصول على مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية، وإخفائه بمنزل مُستأجر خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، كما استأجر أحد المتهمين سيارة واستدرجوا المجنى عليه واصطحبوه داخلها لإخفائه بالمنزل المشار إليه، وعقب ذلك تواصلوا مع والده لمساومته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحرير المختطف حال وجودهم بالمنزل المشار إليه، وبحوزتهم «طبنجة - فرد محلى - سلاح أبيض (مطواة) - 3 هواتف محمولة، المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.