الجامعة العربية تهنئ حسن شيخ بانتخابه رئيسا للصومال: أمنياتنا بالتوفيق

هنأ السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، لفوزه بالانتخابات الرئاسية التاريخية التي جرت يوم 15 مايو الحالي، وذلك في اتصال هاتفي بينهما اليوم الخميس، أشاد خلاله أبوالغيط بالانتقال السلمي والسلس للسلطة، وأكد تطلع الجامعة العربية لتلبية الدعوة للمشاركة في مراسم التنصيب المقرر عقدها يوم 9 يونيو المقبل في العاصمة مقديشو.

الجامعة العربية: نقف إلى جانب الصومال لمواجهة التحديات

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة، بأنّ الأمين العام أكد خلال الاتصال، استمرار وقوف الجامعة مع الصومال في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، مبديا في ذات الوقت ثقته التامة في قدرة الرئيس حسن شيخ محمود على مواجهة الأزمات، من خلال ما يمتلكه من خبرة مهنية واسعة بما في ذلك خبرته السابقه في ادارة البلاد في الفترة من 2012-2017.

الانتخابات الرئاسية في الصومال

وأضاف المصدر، أنّ الأمين العام للجامعة العربية، أعرب عن أمنياته للرئيس بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن تمثل الانتخابات نقطة تحول نحو مزيد من الأمن والاستقرار، وإعادة انخراط الصومال بشكل بناء مع المجتمع الدولي، حتى تتفرغ البلاد للتركيز على التنمية وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.