صندوق النقد يمدد فترة برنامج مساعدة الصومال المالية لـ3 سنوات

أعلن «صندوق النقد الدولي»، موافقته على تمديد فترة برنامج المساعدة المالية للصومال إلى 3 سنوات، وأشارت رئيسة بعثة الصندوق إلى الصومال، لورا جاراميلو مايور، إلى أن التمديد سيتيح الوقت لتأكيد التفاهمات بشأن سياسات المساعدات مع الحكومة الجديدة وتأكيد ضمانات التمويل مع الشركاء للتنمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعوية «واس».

وقال مايرو، إنّ «صندوق النقد» سيعمل مع السلطات الصومالية، لعرض مراجعة ترتيب التسهيل الائتماني الممدد على المكتب التنفيذي لـ«النقد الدولي» في الأسابيع المقبلة.

تراجع مؤشر «مازي» الرئيسي المغربي بنسبة 0.42%

وفي المغرب، أغلقت البورصة، امس الجمعة، على انخفاض في التعاملات، وسجل مؤشر مازي الرئيسي، تراجعا بنسبة 0.42 %، وسجل المؤشر المغربي، 12.626.59 نقطة.

كما شهد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي، انخفاضا بنسبة 088% مسجلاً 946.05 نقطة، وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة، بنسبة 0.4 % ليستقر عند 1.019.54 نقطة.

وفي سوق الذهب، شهدت الأسعار، أمس الجمعة، ارتفاعا طفيفا، وشهدت أسعار الذهب الفوري، ارتفاعا بـ 0.17%، ليحقق 1844.82 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.12% ليسجل 1843.5 دولارًا.

وأمس الجمعة، شهدت أسعار النفط، ارتفاعا، على خلفية حظر «الاتحاد الأوروبي» المزمع على نفط روسيا وتخفيف عمليات إغلاق «كورونا» في الصين.

ارتفاع «خام برنت» بنسبة 0.46%

واستقرت العقود الآجلة لـ«خام برنت» على ارتفاع بنسبة 0.46% لتسجل 112.55 دولارًا للبرميل، فيما استقر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، على ارتفاع بنسبة 0.9% ليحقق 113.23 دولارًا للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».