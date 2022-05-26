حبس مستريحة الإسماعيلية 4 أيام.. 20 مواطنا قدموا بلاغات ضدها

أمرت نيابة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بتجديد حبس سيدة في الأربعينات من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحصل على مبالغ مالية من المواطنين بغرض توظيفها بالمخالفة للقانون.

وكانت قد استمعت النيابة العامة على مدار الأيام الماضية، لأقوال مقدمي البلاغات ضد المتهمة، وواجهتها بالتهم المنسوبة إليها بعد تقديم شكاوى من المواطنين.

المتهمة موظفة بالتأمين الصحي

وقالت المصادر الأمنية إن المتهمة موظفة بوزارة الصحة وتحديدا في التأمين الصحي، مشيرة إلى أن بعض ضحاياها من زملاء العمل.

وأشارت المصادر إلى أن المتهمة استغلت علاقاتها وعملها بالتجارة في الحصول على أموال من المواطنين مقابل أرباح شهرية، إلا أنها امتنعت عن دفع الأرباح منذ فترة.

وقالت المصادر إن المتهمة تدعى «توحيد.ع.م»، وأن أكثر من 20 شخصا تقدموا ببلاغات اتهموها فيها بالاستيلاء على أموالهم خلال الفترة الماضية.

القبض على المتهمة

وشكلت مديرية أمن الإسماعيلية، فريقا من المباحث الجنائية، برئاسة المقدم حازم حسام رئيس مباحث قسم ثان، لفحص الوقائع وشكاوى المواطنين، وأشارت التحريات الأولية إلى صحة أقوال المبلغين، وأن السيدة متهمة في عدة محاضر أخرى بالتحصل على الأموال بغرض توظيفها.

ونجحت حملة مشتركة بين مباحث الأموال العامة ومباحث قسم ثان الإسماعيلية، في ضبط المتهمة الأحد الماضي، وحررت المحاضر اللازمة لها، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت قد ظهرت عدة وقائع للاستيلاء على أموال المواطنين في عدة محافظات خلال الفترة الماضية، أبرزهم مصطفى البنك «مستريح أسوان»، وعدد آخر من المتهمين في البحيرة والإسكندرية.