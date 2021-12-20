حركة تنقلات محدودة بين ضباط مباحث الإسماعيلية

أصدر اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، مساء أمس السبت، حركة تنقلات محدودة بين ضباط البحث الجنائي في إدارة البحث بالمديرية.

أحمد جمال رئيساً لمكتب مكافحة المخدرات

وشملت الحركة تعيين الرائد أحمد جمال رئيساً لمكتب مكافحة المخدرات في الإسماعيلية وتعيين المقدم محمد جمال عمر رئيساً لمباحث مركز شرطة فايد والرائد سليمان عيسى رئيساً لمباحث الآداب.

وتأتي الحركة ضمن جهود مديرية أمن الإسماعيلية لضخ دماء جديدة من الكوادر الشبابية في الأماكن القيادية بالتزامن مع الحملات المكثفة خاصة لضبط مروجي المواد المخدرة في الإسماعيلية.

تكثيف الحملات على تجار المخدرات

وشهدت محافظة الإسماعيلية حملات مكثفة على مدار الأيام الماضية نجحت في ضبط العديد من تجار المواد المخدرة وخاصة مروجي مخدر الشابو الذي انتشر في الآونة الأخيرة.

ونجحت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، في القبض على أحد الأشخاص ويدعى «م. م» في الثلاثينيات من العمر وشهرته «ميخا» لإتجاره في المواد المخدرة.

وبحسب المصادر الأمنية فأن حملة مكبرة بمشاركة النقباء أحمد البيومي وأحمد بهاء وأحمد يحيى ومهند فرغل، معاونو مباحث قسم أول الإسماعيلية، تمكنوا من ضبط وبحوزته ربع كيلو من مخدر الشابو «الآيس»، وكمية من مخدر البانجو والهيروين.

كما نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأسبوع الماضي، في ضبط 4 مزارع في أماكن مختلفة مزروعة بمخدر البانجو علي مساحة 2 فدان، إضافة إلى وجود أماكن مجاورة لها على مساحات مختلفة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط 26 مخزنا للمواد المخدرة شرق قناة السويس، ضُبط بداخلها أكثر من 6 آلاف كيلو من مخدر البانجو قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 40 مليون جنيه.

ضبط مخدرات بـ 265 مليون جنيه بالقنطرة غرب

ونجحت حملة مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أمس مدعومة بقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة من مداهمة مزرعة علي طريق الإسماعيلية بورسعيد والقبض على 4 متهمين والتحفظ على 3 سيارات.

وضبطت الحملة 215 كيلو من مخدر الهيروين الخام و105 كيلو من مخدر الآيس المعروف باسم «الشابو» و20 كيلو جرام من مخدر الحشيش و10 كيلو جرام من مخدر الأفيون وكيلو جرام من مخدر البودر.