مباحث الإسماعيلية تكثف بحثها عن سيارة صدمت 3 شباب وتوفوا في الحال

تكثف مباحث الإسماعيلية خلال الساعات الحالية، البحث عن سيارة مجهولة صدمت 3 أشخاص وفرت هاربة، قرب طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي.

وتسبب الحادث في وفاة 3 شباب في العشرينيات من العمر، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، وإخطار النيابة العامة لتولي الحقيقات.

انتداب مفتش الصحة

وقالت المصادر إن المتوفين هم إسلام السيد رمضان، 27 سنة، مقيم بمنطقة العزازي بمحافظة الشرقية، ومحمد السيد موسى، 18 سنة، مقيم بنفس العنوان، وأحمد محمود إبراهيم، 20 سنة، ومقيم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وأضافت المصادر أنه تم انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثامين في مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة وكتابة سبب الوفاة.

شهود العيان: ماتوا في الحال

وقالت المصادر الأمنية إن السيارة اصطدمت بهم في مكان مظلم على الوصلة ما بين منطقة كيلو 11 وطريق الصالحية، مما تسبب في وفاتهم في الحال، وأضافت أنه فور وصول الإسعاف تأكد وفاة الشباب الثلاثة، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تفريغ الكاميرات للبحث عن السيارة

وقالت مصادر أمنية، إن رجال البحث الجنائي يعملون على تفريغ كافة الكاميرات الموجودة على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق كيلو 11 الصالحية، أملا في العثور على السيارة.

وأضافت المصادر أن المنطقة التي وقع بها الحادث من المناطق المظلمة لوجود عدد كبير من المزراع بها، مشيرة إلى أن المتوفيين كانوا يعملون في إحدى المزارع الموجودة على الطريق.