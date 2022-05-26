الإعدام للمتهم بقتل سيدة في منزلها بالبحيرة.. وحبس شريكه 15 عاما «فيديو»

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة التاسعة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، قبل قليل، حكما بالإعدام شنقا لعاطل، لقيامه بقتل ربة منزل داخل عشة أعلى سطح منزلها بقرية كفر خضير التابعة لمركز شبراخيت، بالاشتراك مع أحد أقارب المجني عليها طفل 15 عاما، وذلك بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية.

كما قضت هيئة المحكمة على المتهم الثاني، نجل شقيقة زوج المجني عليها، والمشارك في الواقعة، بالحبس لمدة 15 عاما مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبدالحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني، ومحمد عبد الحميد السعدني.

إخطار بالعثور على جثة

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد العثور على جثة «نجوى.ع.ع»، 37 عاما، ربة منزل، داخل عشة أعلى سطح منزلها وبها عدة طعنات نافذة.

وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها داخل العشة ترتدي ملابسها وحافية القدمين، كما تبين وجود إصابات جرح قطعي بالجبهة وجروح متفرقة بالرأس.

وعلى الفور، وجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد هاني صبحي، مفتش المباحث، والرائد أحمد حماد، رئيس مباحث مركز شبراخيت، للتحري حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، إلى أن مرتكبي الواقعة هما «مصطفى.م.ع»، 20 عاما، عامل بمطعم، و«السيد.س.ال»، 15 عاما، نجل شقيقه زوج المجني عليها، ومقيمان بذات القرية.

اعتراف المتهمين بالواقعة

واعترف المتهمان بقيامهما بالاتفاق فيما بينهما على التخلص من المجني عليها لسرقة مصوغاتها الذهبية لمرورهما بضائقة مالية، وأقرا أنهما تسللا لسطح المنزل من خلال منزل المتهم الثاني الملاصق لمنزل القتيلة، وقام المتهم الأول بالاختباء حتى صعدت للسطح.

وأضافا أنهما قاما بالتعدي عليها بسلاح أبيض «سكين» على رأسها حتى سقطت أرضا غارقة في دمائها، وقاما بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وهي عبارة عن «خاتمين ذهب ودبلة ومحبس».