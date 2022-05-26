تجديد حبس سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها للاستيلاء على أمواله بالإسماعيلية

جددت نيابة القنطرة غرب بالإسماعيلية، حبس سيدة وعشيقها لاتهماهما بالتخطيط لقتل زوجها المُسن في منتصف الستينات من العمر والتخلص من جثمانه، من أجل الاستيلاء على أمواله والتخطيط لزواجهما خلال الفترة المقبلة.

واصطحب فريق من النيابة العامة بالإسماعيلية، المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك بعد اعتراف المتهمين بالتخطيط لقتل المجني عليه رغم كبر سنه.

اعترافات المتهم في التحقيقات

واعترف المتهم خلال التحقيقات باتفاقه مع الزوجة على طلب أدوية من زوجها المسن ويحضرها من صيدلية بعيدة عن المنزل، وفور خروج الزوج من الصيدلية، عرض عليه العشيق توصيله في طريقه على دراجته النارية.

وتعمد المتهم السير من أحد الطرق الزراعية بعيدًا عن أعين المواطنين، وتعلل بتعطل الدراجة النارية، وطلب من الضحية النزول ومساعدته في إصلاحها، ثم اعتدى على الزوج المسن بآلة حادة وضربه على رأسه، ما أدى إلى معاناته من إصابات بالغة وتهشم جمجته بالكامل مما تسبب في وفاته في مكان الحادث.

وبحسب المصادر الطبية والأمنية فإن المتهم ضرب المجني عليه بماسورة حديدية من أجل التخلص منه، ونجحت أجهزة الأمن في ضبط الحديدة المستخدمة في الجريمة وتحريزها.

القبض على المتهمين

وكان قد أبلغ أحد الأهالي بالعثور على جثمان قرب مقابر منطقة البياضية التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وبه عدة إصابات في الرأس ومتوفى.

وانتقل على الفور رجال المباحث الجنائية، ونجحوا في التعرف على هوية المجني عليه، وبتكثيف التحريات توصلوا للمتهمين بارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما خلال أيام قليلة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وكتابة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وأمرت بدفنه قبل عدة أيام.