زعيم عصابة يرشد عن نفسه: قتل سائق توك توك ونسى متعلقاته بجوار الجثة

كشفت تحقيقات وتحريات قطاع الأمن العام تفاصيل العثور على جثة سائق توك توك وسط الزراعات فى قرية بندر القرين التابعة لمركز أبو حماد في الشرقية، حيث تبين أن المجني عليه تعرض لحادث سطو مسلح انتهى بطعنة سكين أودت بحياته.

في التفاصيل التي وردت بالتحريات، ارتكب الجريمة عاطلان، وهما «فريد . ك» 34 سنة، و«عزت.و» 33 سنة، كونا عصابة للسطو المسلح بزعامة الأول وقررا تنفيذ عدد من السرقات تحت تهديد السلاح، فقام الأول باستئجار طبنحة، لاستخدامها في تنفيذ عمليات السطو.

توصيلة الموت

وأضافت التحريات أن المتهمين اختارا المجنى عليه «مجدى. م» 24 سنة، عن طريق الصدفة، وطلب المتهم الأول توصيله بالتوك توك إلى منطقة نائية، بينما تعقبهما الثاني بالتوك توك، وفي أثناء سير المجني عليه حاول المتهم تهديده، فاختلت عجلة القيادة بين يديه، فانقلب التوك توك، فنهض المجني عليها للهرب، فطعنه المتهم بالسكين طعنة أودت بحياته، ثم فر هاربا بينما نسى متعلقاته والهاتف بجوار الجثة.

بلاغ عن الجثة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، بانقلاب مركبة توك توك بدائرة المركز والعثور بجواره على جُثة سائق مقيم ببندر القرين، وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم، كما عثر بداخل المركبة على بعض متعلقات المجنى عليه، وعُثر على هاتف محمول بأرض زراعية مجاورة للطريق.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه مكونا من عاطليّن لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

اعترافات المتهمين

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج أحد قائدى مركبات التوك توك وسرقته كرهاً، وأعدا لذلك سلاحا ناريا، طبنجة قاما باستعارتها من أحد أصدقائهما مقيم بذات الدائرة، وبتاريخ الواقعة استدرج المتهم الأول المجني عليه بزعم توصيله إلى إحدى القرى بدائرة المركز، بينما قام الثاني بالسير خلفهما بمركبة توك توك قيادته، وحال سيرهما طلب منه الوقوف وقام بتهديده بسلاح أبيض «سكين».

حبس المتهمين

وأضاف المتهمين أن عجلة القيادة اختلت بيد المجنى عليه وانقلب التوك توك على جانبه، وحال قيام المجنى عليه بالاستغاثة قام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة، وفي أثناء ذلك سقط الهاتف المحمول والحذاء الخاصين بالأول المعثور عليهما بمكان الواقعة ولاذا بالهرب بالأراضى الزراعية، وفور مشاهدة المتهم الثاني للواقعة هرب وأعاد الطبنجة لمالكها، كما أمكن ضبط مالك الطبنجة وبمواجهته أيد ما سبق (أرشد عنها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واحالة المتهمين للنيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة القضية.