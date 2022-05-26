مصدر: 4 شركات فازت بمزايدة التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن 4 شركات أجنبية فازت في المزايدة الثانية للبحث والتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، مؤكدا أن الشركات الفائزة أعلنت ذلك عبر مواقعها الإلكترونية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تأخير الإعلان جاء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، خاصة أنه تم إغلاق الجولة الثانية من مزايدة الذهب للبحث والتنقيب في 17 مايو الماضي، وفق الفترة المحددة من جانب الهيئة لإجراء المزايدة.

كل شركة حصلت على قطاعين من الأراضي المطروحة

وقال المصدر، إن كل شركة من الشركات الفائزة حصلت على قطعتين من القطاعات المطروحة لمزايدة الذهب، مشيرا إلى أن هذه النجاحات التي يحققها قطاع الثروة المعدنية سببها برنامج التطوير والتحديث الذي يُجرى تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين، وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعديني، وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب.

إنهاء أوارق وإجراءات المزايدة

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات من قبل هيئة الثروة المعدنية والشركات الأربع الفائزة في المزايدة، وتتمثل في إنهاء الأوراق الخاصة بالعمل وإجراءات الحفر، وكذلك إنهاء العقود الخاصة بالقطاعات والأراضي التي حصلت عليها الشركات خلال المزايدة، والتي تتخذ بعض الوقت للانتهاء منها وتصديق البرلمان عليها وكذلك تصديق رئيس الوزراء.

وأوضح المصدر، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للإعلان عن مزايدة عالمية أخرى للذهب خلال هذه الفترة.

يذكر، أن أجل إغلاق مزايدة البحث عن الذهب في جولتها الثانية التي جرى طرحها في نوفمبر 2020 مُد حتى مايو 2021، وذلك بدلا من شهر مارس 2021، نظرا لظروف جائحة كورونا، ومن أجل منح فرصة أكبر للمستثمرين للتقدم للمشاركة في المزايدة.