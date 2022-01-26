شعبة التعدين بـ«المهندسين»: نعمل على تجهيز معمل دائم لتأهيل حديثي التخرج

عقدت شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس صبري الشرقاوي، اليوم، جمعيتها العمومية العادية، بعد اكتمال النصاب القانوني، وسط حضور كثيف من الأعضاء على الرقم من الطقس السيئ، الذي تشهده البلاد.

وقالت النقابة في بيان لها، إن المهندس صبرى الشرقاوى، قدم الشكر للحاضرين، الذين تحملوا سوء الأحوال الجوية للمشاركة فى فعاليات الجمعية العمومية للشعبة، معبرًا عن سعادته بكثافة الحضور، الذي لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن مجلس شعبة التعدين والبترول والفلزات يحاول قدر المستطاع حل مشكلات مهندسى الشعبة.

زيادة معاشات النقابة

واستعرض «الشرقاوي»، بعضًا من المجهودات التي نفذتها النقابة العامة خلال الفترة السابقة، التي شهدت زيادة معاشات النقابة مرتين، إذ جرى رفع المعاش من 700 جنيه إلى 800 جنيه فى المرة الأولى، وأخيرًا تم زيادة 20% ليرتفع المعاش إلى 960 جنيهًا، موضحًا أيضًا أن النقابة قامت بعمل عدة مشروعات للإسكان، ولاقت إقبالًا كبيرًا من المهندسين على شرائها، كونها بأسعار تقل عن أسعار السوق بكثير.

وأشاد رئيس شعبة التعدين والبترول والفلزات بالمجهودات الكبيرة التى قامت بها النقابة فى موضوع التعليم الهندسى، والتى أسفرت عن إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وكذلك قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.

وكشف «الشرقاوي»، أن الشعبة تسعى لتجهيز معمل دائم لعقد ورش عمل لتأهيل المهندسين حديثي التخرج لاحتياجات سوق العمل.

تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة

استعرض المهندس أحمد عرفة حسين، أمين مساعد الشعبة، مهام الشعبة، والتى يأتي على رأسها تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة، والنظر فى شئون المهنة ورفع مستواها، ومحاولة إيجاد وسائل لرفع كفاءة المهندسين لتلبية احتياجات سوق العمل، ومحاولة تطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع الجامعات، وكذا إيجاد فرص واعدة فى مجالات مختلفة لإشراك المهندسين فى سوق العمل.

استعرض المهندس محمد صلاح السيد، عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو مجلس الشعبة، إنجازات الشعبة خلال عام 2021، موضحًا أنه جرى عمل قاعدة بيانات بأسماء وعناوين وأرقام تليفونات وفاكسات جميع الشركات العاملة في مجال البترول بالوطن العربي.

التواصل مع الأكاديميين لتوفير فرص عمل

وأشار «السيد»، إلى أنه في ضوء قيام الشعبة بدورها لتدريب وتأهيل شباب المهندسين، وتوفير فرص عمل، جرى التواصل مع الأكاديميين بقسم هندسة البترول والتعدين بجامعة القاهرة، لتقديم اقتراحات لحل مشكلة التوظيف الخاصة بمهندسي الشعبة بالتعاون مع النقابة العامة للمهندسين.

كما تم تنظيم الدورة التدريبية للبرنامج التأهيلي للغاز والزيت لمهندسي البترول (Oil and Gas Preparation Program (OGPP، لتأهيل الخريجين الجدد من شعبة التعدين والبترول والفلزات، لاحتياجات سوق العمل مع منحهم شهادات معتمدة من النقابة.

وأوضح أنه جرى مخاطبة الأمين العام للنقابة، لتخصيص قاعة بمقر النقابة العامة للمهندسين لتجهيزها كمعمل دائم لشعبة التعدين والبترول والفلزات، لعقد ورش عمل لتأهيل حديثي التخرج لاحتياجات سوق العمل، مضيفًا أن الشعبة أجرت دراسة لتحديث المناهج الدراسية بالجامعات والكليات لتتواكب مع متطلبات العصر الحديث، لتهيئة المهندسين الخريجين الجدد لسوق العمل، ومتطلبات البرامج التكنولوجية الحديثة.

وأضاف «السيد»، أن وفدًا من مجلس الشعبة زار موقع حقول «أبو رديس» التابع لشركة بترول بلاعيم، الذي يعد واحدًا من أقدم الحقول في مصر، ويضم أول حقل بترول بحري بمنطقة الشرق الأوسط، وهو حقل بلاعيم البحري، الذي بدأ الإنتاج من عام 1962.

مقترحات وأهداف

قدّم المهندس محمد فوزى محجوب، الشكر لكل المحاضرين الذين شاركوا تطوعًا لنقل الخبرات لزملائهم حديثى التخرج، لتأهيلهم لسوق العمل، ومثمنًا من دورهم الكبير لإتمام البرنامج التدريبى على أكمل وجه.

وفى ختام الجمعية العمومية، جرى فتح باب النقاش والاستفسارات، التى شهدت أجواء أُسرية بين أعضاء مجلس الشعبة، وأعضاء الجمعية العمومية، رد خلالها رئيس وأعضاء الشعبة، على جميع تساؤلات الحاضرين ومقترحاتهم، أشار خلالها المهندس سمير إبراهيم زايد، إلى أن مجلس الشعبة حقق جزءًا بسيطًا من أهدافه، ويسعى جاهدًا لتحقيق كافة أهداف الشعبة والمهندسين، قائلًا: «بدأنا التحرك من وضع الثبات، لكن بدأنا التحرك وسنستكمل المسيرة بكل قوة نحو مستقبل أفضل».