القوى العاملة: صرف 4.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في الفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرف مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 4 ملايين و362 ألف جنيه كرعاية إجتماعية «منحتي عيد العمال والفطر المبارك»، لـ 4333 عاملا غير منتظم، و صرف 13 ألف و 446 جنيه رعاية صحية لـ 154 عاملا، فضلاً عن تسجيل 49 عاملاً جديدا بالمنظومة.

تعيين 469 شاباً بمنشآت القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 469 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة كعب العمل، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1185 من راغبي العمل، فضلا عن استخراج 351 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريرها للوزير بشأن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 241 منشأة بـ القطاع الخاص، فضلاً عن تنظيم 7 حملات تفتيشية على 12 منشأة، وعقد 3 ندوات توعية للعمال، كما تلقت 1 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها، وإحالة 5 شكاوى للقضاء، وتبقى 41 شكوى ما زالت قيد البحث والدراسة.

التفتيش على 105 منشآت يعمل بها 1089عاملا

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 105 منشآت، يعمل بها 1089 عاملا، وتنظيم 7 حملات تفتيشية، أسفرت عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة نجحت في الاتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية، للتأمين الشامل على العمالة غير المنتظمة، بشرط استيفاء المستندات والأوراق الرسمية التالية:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة، أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية، أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.