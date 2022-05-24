القوى العاملة: تحصيل 54 ألف جنيه مستحقات مصري في جدة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في حل شكوى المواطن محمد مردلي نصر حسن ضد إحدي شركات نقل الحجاج، وحصل على مستحقاته البالغة 11 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 54 ألف جنيه مصري تقريبا.

المواطن تضرر من إحدى شركات نقل الحجاج

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة شكوى المواطن محمد مردلي نصر حسن، ضد إحدى شركات نقل الحجاج، الذي يتضرر من عدم تنفيذ حكم قضائي له منذ سنتين، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

استلام شيك المواطن

وأشار المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه بمتابعة هذه الشكوى مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد أن المكتب نجح في تنفيذ الحكم القضائي مع الشركة، وتم استلام شيك المواطن لإرساله للوزارة وتسليمه له.