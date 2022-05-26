طرق الوقاية من مرض إنفلونزا الطماطم.. تسبب في إصابة 26 طفلًا بالهند

يوما تلو الآخر يثير ظهور مرض جديد أو تفشي فيروس ما، القلق لدى العالم بعد المعاناة التي تسببت فيها جائحة كورونا «كوفيد 19»، من خسائر في الأرواح وخسائر اقتصادية ومعيشية، وآخر تلك الأمراض هي إنفلونزا الطماطم التي نشرت عنها صحيفة «إكسبرس» الهندية تقريرًا مُفصلًا، وتحدثت أيضًا عن طرق الوقاية من مرض إنفلونزا الطماطم، وذكرت أن هذا المرض مثل حالات الإنفلونزا الأخرى ويعتبر معديًا أيضًا.

طرق الوقاية من مرض إنفلونزا الطماطم

وعن طرق الوقاية من مرض إنفلونزا الطماطم، نقلت الصحيفة عن الدكتور بي أرونا، نائب مدير الخدمات الصحية في مدينة كويمباتور الهندية: «إذا أصيب شخص ما بهذه الإنفلونزا ، فيجب أن يبقى في عزلة لأن المرض يمكنه أن ينتشر بسرعة من شخص إلى آخر».

وأضاف أنه من طرق الوقاية من مرض إنفلونزا الطماطم، منع الأطفال من حك البثور التي تسببها الإنفلونزا ، ويُنصح أيضًا بالراحة والنظافة المناسبة، ويجب تعقيم الأواني والملابس والأشياء الأخرى التي يستخدمها الأشخاص المصابين.

السوائل إحدى طرق الوقاية من مرض إنفلونزا الطماطم

وقال الطبيب الهندي الذي تحدث عن طرق الوقاية من مرض إنفلونزا الطماطم: «يساعد تناول السوائل أيضًا في مقاومة الجفاف، والأهم من ذلك أن تطلب نصيحة طبيبك إذا لاحظت أعراض المرض».

ووفقًا للصحيفة الهندية، تم نشر فريق من مسؤولي الصحة والشرطة في نقاط تفتيش على حدود تاميل نادو وكيرالا لفحص الأشخاص القادمين من الولاية المجاورة.

كما نشرت منطقة كويمباتور ثلاثة فرق لمراقبة الحدود على مدار الساعة على أساس المناوبة، وذلك حتى يلاحظوا ما إذا كان الشخص تظهر عليه أعراض مثل الحمى أو الطفح الجلدي.

وقال الدكتور أرونا إنه نظرًا لأن الإنفلونزا تصيب الأطفال إلى حد كبير، تقوم السلطات أيضًا بفحص مراكز أنغانوادي في جميع أنحاء المنطقة، وتم نشر ما يقرب من 24 فريقًا متنقلًا مع مسؤولي الصحة في إطار طرق الوقاية من مرض إنفلونزا الطماطم.