القرار يبدأ اليوم.. منع غير الحاصلين على تصريح دخول مكة من الانتقال إليها

تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج، أعلنت السلطات السعودية منع المقيمين ممن ليس لديهم تصريح دخول إلى مكة المكرمة من الدخول اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 26 مايو، ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، قال العميد سامي بن محمد الشويرخ المتحدث الرسمي للأمن العام، إنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، فإنه اعتبارًا من اليوم سيتم منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول.

منع غير الحاصلين على تصريح دخول مكة عند مراكز الضبط الأمني

وفقًا لما صرح به العميد سامي بن محمد الشويرخ بشأن تصريح دخول مكة، فإنه سيتم منع غير الحاملين للتصريح عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى مكة المكرمة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام.

تصريح دخول مكة وبدائله

ووفقًا لـ«الشوريخ»، فإن التعليمات المنظمة للحج هذا العام تقضي بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية:

تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة

هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة

تصريح عمرة

تصريح حج

وفي العام الماضي، سُمح فقط لستين ألف شخص، من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك.

جدير بالذكر أنه قبل وباء كورونا كانت تستقبل السعودية في موسم الحج مليونين ونصف تقريبًا من المسلمين من جميع أنحاء العالم، بينما يعد تصريح دخول مكة أمرًا جديدًا طبقته السلطات السعودية.

ويذكر أن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ناقش، أمس، خلال ترأسه المجلس الاستشاري استعدادات الرئاسة لموسم حج هذا العام.

وتمت مناقشة استعدادات موسم الحج، بحضور عدد من أعضاء المجلس من قيادات الرئاسة في السعودية، وشدد «السديس» على ضرورة تكامل الجهود لاستقبال موسم الحج والنظر في الاستعدادات ووضع الخطط للإدارات ومناقشتها من أجل تطويرها.