مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، يتسائل الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مكة المكرمة، ولاسيما أنها قبلة المسلمين، ومن المتوقع أن يؤدي كثير من المسلمين الذين يزورونها من مختلف أنحاء العالم، صلاة العيد بها.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مكة المكرمة

وفي إطار الاستعدادات لموعد صلاة عيد الفطر 2022 في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، فقد جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 3286 جامعًا بمختلف محافظات المنطقة، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح مدير الفرع الدكتور سالم الخامري، أن جميع الجوامع بالمنطقة جاهزة لاستقبال المصلين، كما جرت تهيئة المصليات الخاصة بالنساء في الجوامع لأداء الصلاة، مشيرا إلى تكليف عدد من منسوبي الفرع لمتابعة التجهيزات، والمتابعة المستمرة لمؤسسات الصيانة، مبيناً أن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة، بما يعني أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مكة المكرمة، سيكون عند الساعة 6:04 صباحا بتوقيت العاصمة المقدسة، بمشيئة الله تعالى.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر 2022 في مكة المكرمة

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، مكة المكرمة، قد أعلنت أنها أكلمت استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ، حيث جهزت جميع المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات بعيد الفطر، إضافة إلى المواقع الخدمية والترفيهية من حدائق وميادين عامة وساحات، مع تركيب عديد من اللوحات المعبرة عن هذه المناسبة السعيدة بالنسبة للسعوديين والمسلمين عامة.

وكشف مدير عام الخدمات الاجتماعية المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، عن أن الأمانة بدأت بالتنسيق والعمل منذ وقتٍ مبكر بتجهيز مواقع الاحتفالات وإعداد برامج مميزة تواكب المناسبة، حيث ستشمل الاحتفالات عديد من الفقرات التي تتضمن ألعابًا ومسابقات وألوانًا فلكلورية وعروضًا غنائية للأطفال، وفقرة الرسم على الوجه وعروض الدمى وغيرها.