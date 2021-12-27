توقعات بهطول أمطار على مكة المكرمة بعد أيام من صلاة الاستسقاء

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض بالمناطق الجنوبية بالمملكة مصحوبة برياح محملة بالأتربة في بعض المناطق .

وأشار المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، إلى أنّ الفرصة تكون مهيأة لهطول الأمطار على المناطق الشرقية في البلاد، كما يتوقع سقوط الأمطار أيضاً على كل من منطقة القصيم، والرياض ومنطقة حائل ومكة المكرمة، بالإضافة إلى تكون غيوم وسحب على كل «جازان وعسير»، خلال ساعات الليل الأخيرة وصولاً إلى ساعات النهار الأولى على جنوب وغرب البلاد.

حالة البحر الأحمر اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودية أن تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة ، وتتحول الرياح ليلا من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ما يتسبب في ارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.

من جانبه، توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور «عبدالله المسند»، استقرارًا جويًا عامًا، وأجواءً باردة تسبق وصول حالة مطرية ممتدة تبدأ من غدٍ الثلاثاء .

وأشار «المسند»، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، إلى أنّ الحالة تتميّز بأن أولها يستمد الرطوبة من البوابة الجنوبية الغربية «إفريقيا»، ومن الخميس تسهم البوابة الشمالية الغربية «البحر المتوسط»، في ضخ الرطوبة.

صلاة الاستسقاء

تجدر الإشارة إلى أن الملك سلمان فى منتصف الشهر الجارى كان قد دعا كل قادر على أداء الصلاة ، لإقامة صلاة الاستسقاء فى جميع أنحاء المملكة ، تأسيا بسنة نبينا محمد صلي الله وعليه وسلم ، وهى الصلاة التى تقام فى بعض الدول العربية والإسلامية إذا تأخر هطول الأمطار .