تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

يشغل موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022، بال أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، حيث يهتم الكثيرون بالبحث عن الموعد للاطمئنان على ذويهم، حيث يحدد المجموع والنتيجة مصيرهم إما بالالتحاق بالثانوية العامة أو بدائلها مثل التمريض والدبلومات الفنية أو مدرسة المتفوقين.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

ووفق مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ فإن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022، سيكون منتصف الأسبوع المقبل، حيث يجري التصحيح الآن وسيتم إعلان النتيجة تباعا.

تصحيح الأوراق تميهدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

وقال المصدر المسؤول لـ«الوطن»، إنه يجري الآن تصحيح أوراق إجابات طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، وذلك تمهيدا لإعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022، مضيفا أنه بعد التصحيح سيتم رصد الدرجات ومراجعتها وإعلان النتيجة.

اعتماد وإعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

وأوضح المصدر المسؤول بمديرية التربية والتعليم، أنه سيجري اعتماد النتيجة أولا من محافظ الأقليم اللواء جمال نور الدين، خلال الأيام المقبلة، وسيتم إعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022، قبل إعلانها، مشيراً إلى أن المحافظ سيعتمدها أولا ثم يهنئ أوائل الصف الثالث الإعدادي، ثم يجري إعلانها عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ثم توزيعها على الإدارات التعليمينة والمدارس ليعرفها الطلاب.

الالتزام بالشفافية قبل موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة من محافظ كفر الشيخ بضرورة الالتزام بالشفافية خلال تصحيح أوراق إجابات طلاب الإعدادية قبل إعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022، حتى يحصل كل طالب على حقه، وذلك بعدما اشتكى بعض أولياء الأمور من نتيجة أبنائهم في الفصل الدراسي الأول، حيث جرى التنبيه على المصححين بضرورة تحري الدقة في رصد الدرجات.