يبحث الكثير من أولياء الأمور بمحافظة كفر الشيخ، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس، وذلك عقب قيام اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية قبل قليل، حيث من المقرر أن يجرى توزيع النتيجة على الإدارات التعليمية والمدارس غدا الأحد، وإعلانها للطلاب، مثلما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتستعرض" الوطن"، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس في إطار ماتقدمه من خدمات للمواطنين على مدار الساعة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس، حيث يمكن للطلاب الحصول عليه للاستعلام عن نتائجهم، حيث ان نتيجة التيرم الأول من 140 درجة بينما نتيجة العام الدراسي كامل من 280 درجة، وجاءت نسبة النجاح وفقا لبيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، 82.79%، بينما بلغ عدد الطلاب المتقديمن بلامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة نحو 60 ألفًا و 795 طالب،حضر 60 ألفًا و 574 طالبًا، و تغيب منهم 212 طالباً، بينما نجح 50 ألفًا و152طالبًا.

الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، الاستعلام رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس، بعدة طرق منها الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم من هنـــــــا، أو الذهاب للمدرسة التابع لها الطالب للحصول على النتيجة بشكل كامل والتي تحتوي على رصد كامل للدرجات في كل مادة بدلا من المجموع الكلي الموجود على رابط مديرية التربية والتعليم.

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وكان محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نرو الدين، قد اعتمد قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ، بعدما جرى الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بكل دقة وشفافية لإعطاء كل ذي حق حقه، بينما هنأ الطلاب الأوائل داعيا ان يوفقهم الله سبحانه وتعالى.

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