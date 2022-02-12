اعتمد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم السبت، نتيجة الصف الثالث الإعدادي، لذلك يبحث مئات الطلاب عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول، التي لم تظهر بعد في المدارس، ومن المقرر توزيعها على الإدارات التعليمية ومن ثم المدارس خلال الساعات المقبلة، ليعرف كل طالب نتيجته ثم تبدأ مرحلة التظلمات من النتيجة، ومن المتوقع أن تتسلم مديرية التربية والتعليم، تظلمات الطلاب بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

وتنشر «الوطن»، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول

يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول، من هنـــــــــــا، للاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس، ويظهر المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في امتحانات نصف العام الدراسي، من إجمالي 140 درجة لكل المواد، وعند الضغط على الرابط سيظهر مجموع الطالب الكلي.

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول

كما يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، الاستعلام عن نتيجتهم بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول، كما يمكنهم الاستعلام عن النتيجة التفصيلية «درجات المواد منفصلة»، من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها، ولم تعلن مديرية التربية والتعليم، عن روابط بها نتائج تفصيلية للمواد المختلفة، بينما أعلنت عن رابط به المجموع الكلي.

إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول

وكان محافظ كفر الشيخ قد اعتمد اليوم السبت، نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بينما أعلنت المديرية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم دون الانتظار حتى تًعلن في المدارس غدا.