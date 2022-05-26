موعد نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 بمحافظة القاهرة

طرح عدد من الطلاب وأولياء الأمور العديد من الأسئلة حول موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة، تزامنا مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي على أساسها يتم التنسيق للمرحلة الأعلى سواء الثانوية العامة أو الثانوية الفنية وتشمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توسعت في افتتاحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مثل مدرسة «إيجيبت جولد»، للذهب ومدرسة العربي.

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، إنّ نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 سيتم إعلانها بعد اعتمادها مباشرة من قبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، موضحاً أنه يجري حالياً تصحيح امتحان مادة العلوم الذي أدى الطلاب امتحانه اليوم، ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة، الأسبوع المقبل ومن المرجح إعلانها يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، موضحاً أنه سيتم إعلانها على موقع المديرية الإلكترونية وتشمل جميع المواد التي أدى فيها الطلاب الامتحانات.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة ورقيًا

وفي سياق متصل، قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، إن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022، عقدت ورقياً على مستوى المديرية وجاءت الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة.

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أن الامتحانات جاءت مباشرة ومن المقرر الدراسي، لافتاً إلى أن عمليات التصحيح تتم بشكل يومي لرصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب تمهيداً لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة.