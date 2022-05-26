«الصحة»: 85% من مستشفيات عزل كورونا عادت للحياة الطبيعية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ هناك تراجعًا كبيرًا في أعداد إصابات فيروس كورونا المترددة على المستشفيات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ كل الحالات المصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي 99% منها حالات بسيطة، مشيرًا إلى أنّ الوضع الوبائي في مصر لفيروس كورونا مطمئن للغاية، ولا يستدعي القلق لكن في حاجة إلى التوسع في عملية التطعيمات.

85 % من مستشفيات العزل الصحي تعود لطبيعتها

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ 85% من مستشفيات وزارة الصحة والسكان المخصصة للعزل الصحي عادت إلى الحياة الطبيعية لها، وأصبحت تستقبل كل الحالات المرضية المختلفة، مشيرة إلى أنّ مستشفيات الحميات والصدر بها أقسام توفر العلاج بشكل منتظم للحالات المصابة بفيروس كورونا «الحالات البسيطة والمتوسطة».

عبدالغفار: تباين الحالة الوبائية في بعض الدول متوقع

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ تباين الحالة الوبائية في بعض الدول أمر متوقع، وأنّ هناك دولا تشهد ارتفاعًا في أعداد اصابات كورونا ودول تشهد انخفاض، لافتا إلى أنّ منظمة الصحة العالمية توقعت ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، وأنّ الجائحة لم تنتهِ والفيروس ما زال مستمرًا، ولا صحة للتعامل مع الفيروس على أنه مرض متوطن.

وأشاد عبدالغفار بوعي المواطنين، خلال الفترة الماضية، خاصة في التعامل مع الفيروس، والاستجابة إلى الدولة المصرية وسعيها إلى التوسعات في عملية التطعيمات للوصول إلى 70% من المواطنين، وفقًا لما أقرته منظمة الصحة العالمية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة على الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، والاستمرار في المتابعة والترصد، لاتخاذ كل الاحتياطات الوقائية اللازمة؛ للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي من حيث الإصابات والوفيات.