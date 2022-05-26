«الصحة العالمية»: جدري القرود يتلاشى من تلقاء نفسه بعد 3 أسابيع فقط

قال الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إنّ مرض جدري القرود يتلاشى من تلقاء نفسه بعد 3 أسابيع، والفئات الأكثر عرضة للإصابة به، هم الأطفال والسيدات الحوامل.

جدري القرود

وتابع مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنّه لا يوجد دراسات لمعرفة تأثير تغير المناخ على ظهور مرض جدري القرود، مشيرا الى أنّ الفيروس موجود منذ فترة طويلة، ونعمل على معرفة الحيوان الناقل للمرض.

وأضاف الدكتور عبدالناصر أبو بكر، أنّ معدل التعافي من مرض جدري القرود عالٍ جدا، كما أنّه مرض محدود، والعلاج متوافر للحالات الوخيمة، وطرق الوقاية تتضمن المداومة على غسيل اليدين والحرص عند التعامل مع الحيوانات وارتداء القفازات.

أعراض جدري القرود

وأكد مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أنّ أعراض جدري القرود، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والحمى والسعال والصداع وفقدان الطاقة وظهور الطفح الجلدي والتهاب الغدة الليمفاوية.

يذكر أنّ منظمة الصحة العالمية نظمت مؤتمرا صحفيا اليوم، بالتزامن مع تسجيل حالات مصابة بمرض جدري القرود فى الإمارات، ومن المقرر أن يتحدث الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.