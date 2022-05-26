«الإفتاء» تكشف عن حكم إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها

كشفت دار الإفتاء، عن حكم إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها، والانتفاع منها في التعلم أو الزينة، جاء ذلك في فتوى رسمية عبر موقع دار الإفتاء الإلكتروني، ردا على سؤال تلقته الدار من أحد الأشخاص يقول فيه: «ما حكم إقامة المتاحف والمعابد التي تقوم بعرض التماثيل؟ وما حكم استخدم التماثيل للتعلم أو للتاريخ أو للزينة أو لأي منفعة أخرى؟ وهل يجب تكسير هذه التماثيل كما يفعل بعض المتشددين».

حكم إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها

أكدت الإفتاء، أنه يجوز شرعا إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها، لأن التماثيل في عصرنا لا يقصد بها مضاهاة خلق الله، ولا يقصد بها العبادة والتقديس، ولا تصنع لغرض محرم، فإن قصد بها غرض صحيح: من تعلم، أو تأريخ، أو زينة، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة فالقول بجوازها أولى، سواء كانت كاملة أو غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أو لا، ويجوز أن تستخدم، وأن تباع، وأن تشترى، ولا يجوز تكسيرها كما يفعله بعض الجهال والمنحرفين.

هل يجوز إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها؟

أوضحت الدار، أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تنصُّ في ظاهرها على حرمة صناعة التماثيل واتخاذها، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي الهَيَّاج الأَسَدِيِّ قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ» وذهب إلى هذا الرأي كثيرٌ من أهل العلم فرأوا تحريم التماثيل، صناعةً واستعمالًا واتخاذًا وبيعًا وشراءً، وقد استدلّوا لما ذهبوا إليه كذلك بأنَّ الأمرَ بطمسها يتنافى مع اتخاذها واستبقائها، وأنه قد وردت روايات أخرى بهذا المعنى.

إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها

وأشارت دار الإفتاء، أنه يجوز أن تُصنع التماثيل، وأن تُستخدم، وأن تُباع، وأن تُشترى؛ خاصة أنها قد انتفى عنها مضاهاة خلق الله، بشرط أن لا يُقْصَد بها العبادة والتقديس، ولا تُصْنَع لغرض مُحَرَّم، ولا سيما إنْ قُصِد بها غرض صحيح: من تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة، سواء أكانت كاملة أو غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قُصِد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أو لا، وعليه فلا تَحْرُم إقامة المتاحف ووضع هذه التماثيل فيها للأغراض السابقة أو غيرها.