دار الإفتاء توضح معنى «الموقوذة والمتردية والنطيحة» الواردة في سورة المائدة

كشفت دار الإفتاء المصرية، معنى «المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة»، الواردة في سورة المائدة، في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، ردا على سؤال: «سائل يقول: نرجو بيان معنى: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة المذكورة في الآية الثالثة من سورة المائدة».

سورة المائدة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن معنى «المنخنقة والموقوذة والمتردية»، الواردة في سورة المائدة، في قول الله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، فمعنى الْمَيْتَةُ: هي كلّ حيوان أو طير فارقته الحياة بدون ذبح شرعي.

معنى «المنخنقة والموقوذة والمتردية»

تابعت دار الإفتاء خلال توضحيها لمعني «المنخنقة والموقوذة والمتردية» الواردة في سورة المائدة، أن َالدَّمُ: المقصود به الدمُ المسفوح، وهو الذي يسيل من الحيوان عند ذبحه، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ: أي وحرَّم الله على المسلمين أكل لحم الخنزير، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ: أي حرَّم الله على المسلمين أن يأكلوا من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، وَالْمُنْخَنِقَةُ: وهي التي تموت خنقًا.

معنى المحرمات الواردة في سورة المائدة

وأضافت دار الإفتاء، أن معنى الْمَوْقُوذَةُ: وهي التي تضرب بآلة حتى تموت، وَالْمُتَرَدِّيَةُ: وهي التي تسقط من أعلى إلى أسفل فتموت، وَالنَّطِيحَةُ: وهي التي تنطحها دابة أخرى فتموت، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ: أي وحرَّم الله على المسلمين الأكلَ ممَّا افترسه السبع حتى مات ولم يُذبَح ذبحًا شرعيًّا، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ: أي وحرَّم الله على المسلمين الأكل من الذبيحة التي ذبحت للأصنام وما يشبهها.