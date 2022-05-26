لماذا يصاب الأطفال بحساسية تجاه الألبان؟.. «الصحة» تجيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان السبب الرئيسي للإصابة بحساسية الألبان للأطفال، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، تظهر الإصابة بحساسية الألبان على الأطفال في فترة التغذية التكميلية، إن الطفل يكون لديه حساسية ضد مكونات ألبان الأبقار أو مصاب بمرض من أمراض التمثيل الغذائي.

وقالت الوزارة إنه يجرى صرف عدد عبوات تكفي للطفل المريض لمدة شهر حسب المرحلة العمرية، موضحة أن صرف هذه الألبان يكون مجانًا دون تحمل المواطن أي أعباء مالية.

توفير 23 ألف عبوة من الألبان العلاجية

وعن أماكن صرف الألبان للأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه الألبان الطبيعية، أكدت الوزارة أنه يجرى صرف الألبان من خلال مراكز وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن الوزارة وفرت 23 ألف عبوة من الألبان العلاجية «نيو كيت»، وهذه الكمية تكفي مصر لمدة 24 شهرًا.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن مرض حساسية الألبان، هو التحسس من البروتين بجميع أنواع ألبان الثدييات الحيوانية خاصة بين الأبقار، وعن أعراض مرض حساسية الألبان، فهي تتضمن ثلاثة أعراض «طفيفة ومتوسطة وشديدة».

الحرص على الرضاعة الطبيعية

ونصحت وزارة الصحة والسكان، السيدات بضرورة الحرص على الرضاعة الطبيعية للطفل حتى في حالة إصابته بحساسية بروتين البقر، وبعد ستة أشهر من عمر الطفل الذي يعاني من حساسية الألبان تقل احتياجاته من الألبان العلاجية، مؤكدة ضرورة إدخال التغذية السليمة من الخضروات والفاكهة واللحوم البيضاء والبقوليات حتى يكون النظام الغذائي متوازنًا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، وتزويد مقاعد الخط الساخن لـ800 مقعد، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات من المواطنين بشأن الأمراض المعدية وغير المعدية.